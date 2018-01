Nový poľský premiér Mateusz Morawiecki (uprostred) reční na svojom prvom vystúpení vo funkcii premiéra na pôde Sejmu vo Varšave 12. decembra 2017, archívna snímka. archívna snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 2. januára (TASR) - Poľská vláda v súčasnosti nepracuje na vstupe krajiny do eurozóny. Uviedol to v utorok vedúci úradu poľského premiéra Michal Dworczyk.Dodal, že hoci sa Poľsko pri vstupe do Európskej únie (EÚ) zaviazalo prijať euro, musí nájsťpre tento krok.Dworczyk tak odpovedal na otázku súkromnej televízie v súvislosti s článkom v utorkovom vydaní denníka Rzeczpospolita, v ktorom ekonómovia vyzvali predsedu vlády Mateusza Morawieckeho, aby obnovil prípravy na vstup Poľska do eurozóny.Vedúci úradu poľského premiéra skonštatoval, že Poľsko sa síce zaviazalo k prijatiu eura, ale je úplne samostatnou témou, kedy sa to stane.Poznamenal, že skúsenosti mnohých krajín ukazujú, že vstup do eurozóny so sebou tiež prináša, takže sa netreba ponáhľať.zdôraznil šéf úradu premiéra.uzavrel Dworczyk.Vo výzve ekonómov sa pritom uvádza: