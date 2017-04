Poľská vládna strana stiahla sporný plán na rozšírenie Varšavy

Centrum mesta Varšava Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 28. apríla (TASR) - Poľská vláda odložila kontroverzný plán na rozšírenie hlavného mesta Varšava o 32 okolitých obcí, ktorý vyvolal vlnu kritiky a protestov.Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) dnes oznámila, že návrh na výrazné rozšírenie metropoly sťahuje z parlamentu, čo zdôvodnila potrebou intenzívnejších konzultácií s obyvateľstvom, informovala agentúra AP.V prípade realizácie plánu by sa 1,7-miliónová Varšava rozšírila zo súčasných 517 na 2514 štvorcových kilometrov. Vznikla by tak mestská aglomerácia väčšia než Londýn alebo New York.Konzervatívna vláda argumentuje tým, že by užšie prepojenie Varšavy a okolitých obcí dopomohlo k rozvoju vidieka. Podľa odporcov má plán expanzie uľahčiť PiS získanie politickej kontroly nad Varšavou.Obyvatelia hlavného mesta sú prevažne voličmi trhovo orientovanej najväčšej opozičnej strany Občianska platforma (PO), vládnu stranu PiS naopak podporujú voliči na predmestiach a vidieku.Poľská vláda už pod tlakom protestov ustúpila od zámeru na sprísnenie protiinterrupčnej legislatívy i od liberalizácie lesníckeho zákona, ktorý viedol k nadmernému odlesňovaniu.