Poľské úrady vyhostili zadržaného motorkára z ruského klubu Noční vlci

Varšava 4. mája (TASR) - Jednému z účastníkov motorkárskej jazdy na počesť víťazstva Červenej armády nad fašizmom anulovali poľské úrady vstupné vízum a súčasne mu na päť rokov zakázali vstup do krajín schengenského priestoru. Agentúru RIA Novosti o tom dnes informoval vedúci poľskej sekcie Nočných vlkov Dariusz Kaczmarczyk.Rozhodnutie poľských úradov sa týka Nikolaja Loginova, ktorého poľská polícia zadržala v stredu v meste Myslowice.Ruský generálny konzul v Krakove Aleksandr Minin pre RIA Novosti vysvetlil, že pobyt Loginova v Poľsku podľa poľských úradov. Ruského občana v noci nadnes vyhostili z Poľska do Ruska. Momentálne sa nachádza v Kaliningrade, spresnil Kaczmarczyk.Tohtoročná jazda je už tretia v poradí. Úrady aj v uplynulých rokoch bránili motorkárom vo vstupe na poľské územie. Zdôvodňovali to obavami z ohrozenia bezpečnosti. Motorkárom sa však napriek tomu podarilo dostať do Berlína.Motorkárska jazda Cesty víťazstva - na Berlín sa začala 27. apríla v ruskom meste Nižnije Mnevniki. Motorkári majú za sebou zastávky v Moskve, Smolensku, Katyni, Minsku, Varšave i Vroclavi a ďalších mestách. Ich trasa povedie ešte Budapešťou, Bratislavou, Prahou a Drážďanmi a 9. mája by mali doraziť do Berlína.