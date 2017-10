Poľskí investori predali časť svojho podielu v Kofole

Ilustračná snímka Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Praha 23. októbra (TASR) - Slovinská spoločnosť Radenska zo skupiny Kofola ukončila začiatkom októbra ponuku na odkúpenie zhruba 5 % akcií materskej spoločnosti Kofola ČeskoSlovensko. V rámci odkúpenia sa najväčšieho počtu akcií zbavila poľská investičná skupina Enterprise Investors. Jej firma CED Group totiž predala 4,21 % akcií. Vyplýva to z hlásenia pre Českú národnú banku (ČNB) o zmenách akciového podielu CED Group v Kofole.V súčasnosti tak CED Group vlastní zhruba 21 % akcií nápojového kolosu, pričom pred využitím ponuky na odkúpenie to bolo 25,27 %. Z predaja akcií Kofoly získala poľská investičná skupina 423,4 milióna Kč (16,51 milióna eur).Predaj balíka akcií Kofoly zapadá do stratégie Enterprise Investors z firmy postupne odísť. Ešte v polovici tohto roka Poliaci vlastnili 37,28 % akcií Kofoly. V súčasnosti tak svoj podiel znížili už takmer o polovicu.Radenska zasa po ponuke na odkúpenie vlastní okolo 5 % materskej Kofoly. Nápojová skupina je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov v strednej Európe. Celkovo má sedem výrobných závodov, ktoré sa nachádzajú v Česku, Poľsku, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku. Za šesť mesiacov tohto roka Kofola utŕžila 3,37 miliardy Kč, čo predstavuje medziročný pokles o 3,8 %. Prevádzkový zisk EBITDA medziročne klesol z 514 miliónov na 349 miliónov Kč.