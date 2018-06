Poľskí kladivári Fajdek aj Nowicki prídu na P-T-S

Poliak Pawel Fajdek. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šamorín 13. júna (TASR) - Zaujímavý súboj kladivárov ponúkne 53. ročník medzinárodného atletického mítingu P–T–S v Šamoríne. Slovák Marcel Lomnický sa predstaví v konkurencii Poliakov Wojciecha Nowického a Pawla Fajdeka, ktorí sú na prvých dvoch miestach v tohtoročných svetových tabuľkách.Na mítingu, ktorý v piatok 29. júna zorganizuje Slovenský atletický zväz (SAZ), bude práve mužský hod kladivom jednou z najkvalitnejšie obsadených disciplín. Výsledky sa počítajú do prestížneho seriálu IAAF Hammer Throw Challenge a na najlepšiu osmičku čakajú finančné bonusy 2500, 2000, 1000, 800, 700, 600, 500 a 400 amerických dolárov.uviedol v tlačovej správe Lomnický, piaty kladivár z OH 2016 v Riu de Janeiro.V prvom ročníku obnovenej "péteesky" skončil slovenský kladivár v roku 2016 druhý výkonom 76,67 metra za neskorším olympijským šampiónom Dilšodom Nazarovom z Tadžikistanu (77,23 m). Vlani hodil 74,86 m, predstihlo ho práve poľské duo Fajdek (78,67) a Nowicki (76,04).Poliaci sú v uplynulých rokoch králi mužského kladiva. Fajdek s osobným maximom 83,93 m spred troch rokov vyhral minulé tri MS (2013, 2015, 2017), je aj úradujúci majster Európy z Amsterdamu 2016, triumfoval na predchádzajúcich štyroch svetových univerziádach (2011, 2013, 2015, 2017). Nowicki skončil tretí na všetkých šampionátoch – pekinských MS 2015, ME 2016 v Amsterdame, OH 2016 v Riu i MS 2017 v Londýne. Fajdeka však tento rok zdolal už trikrát.