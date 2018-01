Poľskí poslanci debatujú o 2 verziách zmien v zákone o interrupciách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 10. januára (TASR) - Poľskí poslanci debatujú v stredu o dvoch pozmeňovacích návrhoch k tamojšiemu striktnému zákonu o interrupciách. Jeden z nich aktuálne platnú normu liberalizuje a druhý ju, naopak, ešte sprísňuje, informovala agentúra AP.Pozmeňovacie návrhy, o ktorých je debata na programe v stredu, navrhli občianske hnutia presadzujúce zmenu súčasne platného zákona, ktorý až na mimoriadne prípady - a aj to iba do 12 týždňa tehotenstva - interrupcie zakazuje.Prvá z navrhovaných zmien má podporu politickej opozície. Žiada v Poľsku plošne povoliť interrupcie do 12 týždňa tehotenstva a zjednodušiť prístup k antikoncepcii.Druhý návrh žiada zakázať interrupcie aj v prípade chorého plodu, ide o návrh podporovaný vládnucou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) a prezidentom Andrzejom Dudom.Zákonodarcovia môžu návrhy buď zamietnuť, alebo ich posunúť do parlamentných výborov na doladenie.Konzervatívna strana PiS podporovaná katolíckou cirkvou sa snaží v Poľsku presadiť zákaz interrupcií aj v prípade, že sa na plode v tele matky zistí telesné postihnutie alebo choroba nezlučiteľná so životom. Cieľom PiS a cirkvi je dosiahnuť, aby aj takéto deti boli pokrstené a pochované.Podľa hovorkyne PiS Beaty Mazurekovej by sa väčšina poslancov mala vyjadriť proti liberalizácii zákona. Ako doplnila AP, PiS má v parlamente väčšinu, čím si blokovanie neželaných zákonov zaisťuje.V súčasnosti platný zákon v Poľsku zakazuje ukončenie tehotenstva, no pripúšťa tri výnimky: ak je plod poškodený, ak tehotenstvo ohrozuje zdravie a život matky alebo ak je tehotenstvo následkom zločinu: znásilnenia alebo incestu. Vzhľadom na tento prísny zákon lekári v Poľsku často odmietajú vykonať interrupciu aj v prípadoch, keď tehotná žena spĺňa podmienky pre udelenie výnimky.Predchádzajúce pokusy poľskej vlády o úplné zakázanie interrupcií zastavili v roku 2016 celonárodné protesty žien.