Poľskí poslanci sa naďalej sporia o reformu justície

Varšava 19. júla (TASR) - Poslanci poľského parlamentu pokračujú dnes v rozprave o kontroverznom vládnom návrhu zákona o najvyššom súde, ktorý v krajine v uplynulých dňoch vyvolal novú vlnu masových protestov.Agentúra AP uviedla, že poslanci doteraz predložili vyše tisíc pozmeňujúcich návrhov k vládou navrhovanému zákonu, ktorý predpokladá zmeny pri voľbe sudcov najvyššieho súdu, ako aj možnosť výmeny súčasných sudcov, avšak s výnimkou tých, ktorých určí minister spravodlivosti.Poľská opozícia označuje návrh predložený vládnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) za "útok na demokraciu" a obrátila sa aj európske inštitúcie, aby do diania v Poľsku zasiahli.Najväčšia opozičná strana - Občianska platforma (PO) - avizovala, že má v úmysle iniciovať referendum o navrhovanej reforme poľskej justície.Agentúra DPA informovala, že do konfliktu nečakane zasiahol poľský prezident Andrzej Duda, keď v utorok pohrozil, že bude vetovať práve prerokúvaný zákon o najvyššom súde, ak sa kontroverzná súdna reforma nezmení.Duda následne predložil svoje zmeny do parlamentom už schváleného návrhu zákona o národnej súdnej rade (KRS). PiS totiž do zákona presadila, že 25 členov KRS bude voliť parlament, nie sudcovia. Tento návrh vyvolal ostrú reakciu kritikov, ktorí sa obávajú, že sa takto v Poľsku oslabí nezávislosť súdnictva.Duda žiada, aby parlament schválil jeho návrh na to, že nominácie na funkciu členov KRS musia poslanci schváliť trojpätinovou väčšinou. Upozornil, že ak poslanci jeho návrh neschvália, nepodpíše zákon o najvyššom súde.Hovorca KRS Waldemar Žurek pre agentúru PAP uviedol, že Dudov návrh je "iskierkou nádeje", zdôraznil však, že "sudcovia by mali byť vymenovávaní len inými právnikmi".KRS dohliada na etiku a chráni nezávislosť poľských súdov. Kritici vládneho zákona sa obávajú, že vládnou stranou navrhované zmeny obmedzia právomoci rady a zasiahnu do rozdelenia moci v štáte.