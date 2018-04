Poľsko bude kupovať ropu aj od Iránu, diverzifikuje jej dodávky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán/Varšava 15. apríla (TASR) - Najväčšia poľská rafinéria PKN Orlen začína kupovať iránsku ropu. Onedlho pripláva do prístavu Gdansk tanker s nákladom 130.000 ton suroviny.Poliaci sa rozhodli pre odber iránskej ropy, lebo je ľahšia a obsahuje menej síry než ruská.uviedla spoločnosť PKN vo vyhlásení. Konštatuje v ňom, že testovanie iránskej ropy potvrdilo jej významný potenciál.Poliaci ropu testovali v roku 2016. Do prístavu Gdansk priplávali dva tankery s dvoma miliónmi barelov (barel = 159 litrov) suroviny. Tankery prepravcu ropy Lotos potrebujú mesiac na cestu z iránskeho východiskového prístavu do Gdansku.