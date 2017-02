Poľsko dostalo ubezpečenie, že prítomnosť vojakov USA je tam dlhodobá

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 3. februára (TASR) - Poradca poľského prezidenta Andrzeja Dudu Krzysztof Szczerski dnes oznámil, že Washington ho ubezpečil, že americkí vojaci budú v Poľsku rozmiestnení aj naďalej.Amerických vojakov vyslali do Poľska minulý mesiac ako zastrašujúci prostriedok voči Rusku. Toto rozhodnutie urobil ešte bývalý prezident Spojených štátov Barack Obama.Nový šéf Bieleho domu Donald Trump naznačil, že Európa by sa mala vo svojej obrane viac spoliehať sama na seba, čo zvýšilo obavy Varšavy o prítomnosť amerických vojakov v budúcnosti.Dudov poradca pre zahraničnú politiku Szczerski sa vo štvrtok večer stretol vo Washingtone s Trumpovým poradcom pre národnú bezpečnosť Michaelom Flynnom.Szczerski informoval, že dostal ubezpečenie, že "prítomnosť amerických vojakov v Poľsku bude stálou súčasťou poľsko-amerických vzťahov".Dudov poradca takisto pozval Trumpa na návštevu Poľska, a to na júlový regionálny summit.