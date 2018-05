Poľsko doviezlo vlani z Ruska najmenej ropy za 12 rokov

Ropovod, archívne foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 9. mája (TASR) - Poľsko doviezlo vlani najnižší objem ruskej ropy za posledných 12 rokov. Postupná diverzifikácia zdrojov s cieľom obmedziť závislosť od Ruska však spôsobuje, že krajina musí za dovoz platiť vyššie ceny. Uviedla to tento týždeň poľská centrálna banka.Podľa údajov zverejnených Národnou bankou Poľska doviezlo Poľsko v roku 2017 z Ruska najmenej ropy od roku 2005. Na celkovom dovoze sa ruská ropa podieľala vlani 76 %, zatiaľ čo napríklad v roku 2012 to bolo ešte 96 %. Poľské firmy PKN Orlen a Lotos totiž zvýšili dovoz z iných zdrojov.Ako uviedla agentúra Reuters, v roku 2016 podpísala spoločnosť PKN Orlen dlhoročný kontrakt na dodávky ropy so saudskoarabským koncernom Saudi Aramco. Neskôr PKN Orlen, ale aj Lotos, začali nakupovať ropu z ďalších krajín, napríklad z Iránu či USA.Za diverzifikáciu zdrojov však Poľsko musí platiť vyššiu cenu. Zatiaľ čo v decembri minulého roka stál barel (159 litrov) ruskej ropy v priemere 59,70 USD (50,29 eura), barel kazašskej ropy 60,20 USD/barel a americkej až 65,60 USD.(1 EUR = 1,1870 USD)