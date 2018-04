Poľsko investuje miliardy do čistejšieho vykurovania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Varšava 12. apríla (TASR) - Poľská vláda plánuje do roku 2028 investovať približne sedem miliárd eur do čistejšieho vykurovania, uviedol vo štvrtok poľský premiér Mateusz Morawiecki. Ide o súčasť širšieho plánu na elimináciu smogového znečistenia.Morawiecki sa takto vyjadril vo vládnom výbore, ktorého úlohou je boj proti znečisťovaniu ovzdušia v súlade s novým programom Stop Smog.Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa 33 z 50 najznečistenejších miest Európy nachádza v Poľsku. Patria medzi ne aj Varšava, Krakov či ťažobný región v Sliezsku na juhu krajiny.Znečistenie ovzdušia sa prejavuje najmä v zimnom vykurovacom období. Domácnosti používajú na kúrenie často lacné palivá alebo dokonca odpadky, približuje agentúra AP.Poľská vláda plánuje spolufinancovať izoláciu domácností a nákup čistejších vykurovacích systémov. Predpokladá, že tým dôjde k výraznejšiemu zníženiu znečistenia.Poľsko bude v decembri dejiskom klimatickej konferencie Organizácie Spojených národov.