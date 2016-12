Poľsko kúpilo hodnotnú umeleckú zbierku Czartoryských za zlomok ceny

Maľba Dáma s hranostajom od maliara Leonarda da Vinciho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 30. decembra (TASR) - Poľská vláda odkúpila súkromnú zbierku výtvarného umenia od rodiny Czartoryských v Krakove so zámerom zabezpečiť dielam náležitú opateru a zachovať ich pre ďalšie generácie.Svetoznáma zbierka obsahuje približne 86.000 artefaktov. Vláda ju získala za zlomkovú cenu 100 miliónov eur, keďže kunsthistorici odhadli jej hodnotu na dve miliardy eur, informovala dnes webová stanica BBC.Predstavenstvo Nadácie kniežat Czartoryských na protest proti tomuto kroku odstúpilo s tým, že odpredaj s ním nebol konzultovaný. Transakcia sa totiž uskutočnila medzi poľským ministerstvom kultúry a Adamom Karolom Czartoryským, hlavou rodiny, ktorá zbierku vlastní. Rokovania o odpredaji trvali niekoľko mesiacov, tvrdí zmienený rezort.Czartoryski, ktorý túto rodinnú nadáciu založil v roku 1991, vyhlásil, že prijatím predmetnej ponuky podporil poľský národ a prakticky štátu venoval obrovský dar. Podľa vlastných slov to bolo jeho osobné rozhodnutie. Domáce médiá prišli so špekuláciou, že nadácii chýbajú dostatočné prostriedky na udržiavanie zbierky.Vláda však v polovici decembra uviedla, že ju k tomuto kroku podnietilo podozrenie ministra kultúry Piotra Glinského, podľa ktorého by mohli byť do zahraničia predané niektoré z najvzácnejších artefaktov zbierky.Je medzi nimi napríklad obraz "Dáma s hranostajom" od Leonarda da Vinciho z roku 1490 alebo "Krajina s dobrým samaritánom" od Rembrandta van Rijna z roku 1638. Zastúpený je tu aj súbor kresieb od Pierra-Augusta Renoira.Okrem toho zbierka obsahuje aj zhruba 250.000 rukopisov a kníh, ktoré sú teraz majetkom štátu. Časť zbierky sa už mnoho rokov nachádza v Krakove, kde ju spravuje Múzeum kniežat Czartoryských v spolupráci s Národným múzeom.Czartoryskí sú poľskou šľachtickou rodinou litovsko-rusínskeho pôvodu. Múzeum kniežat Czartoryských založila v roku 1796 princezná Izabela Czartoryská.