Poľsko má ďalšieho celkového víťaza Turné štyroch mostíkov

Poľský skokan Kamil Stoch oslavuje víťazstvo na poslednom, štvrtom podujatí 65. ročníka Turné štyroch mostíkov v rakúskom Bischofhofene 6. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky záverečného podujatia Turné štyroch mostíkov v Bischofshofene:

1. Kamil Stoch (Poľ.) 289,2 b. (134,5 m+138,5 m)

2. Michael Hayböck (Rak.) 283,3 (130,5+142,0)

3. Piotr Zyla (Poľ.) 275,8 (131,0+137,0)

4. Domen Prevc (Slov.) 275,2 (130,5+139,5)

5. Maciej Kot (Poľ.) 268,8 (130,5+135,0)

6. Richard Freitag (Nem.) 267,4 (130,5+134,0)

7. Jurij Tepeš (Slov.) 261,6 (141,0+124,5)

8. Stephan Leyhe (Nem.) 259,9 (126,5+132,0)

9. Karl Geiger (Nem.) 259,0 (127,0+132,0)

10. Andreas Stjernen (Nór.) 258,7 (130,5+129,0)



Konečné poradie na Turné:

1. Stoch 997,8

2. Zyla 962,5

3. Daniel-André Tande (Nór.) 941,8

4. Kot 934,3

5. Manuel Fettner (Rak.) 926,8

6. Stefan Kraft (Rak.) 926,5

7. Markus Eisenbichler (Nem.) 924,4

8. Leyhe 911,1

9. D. Prevc 908,8, 10. Stjernen 900,3



Celkové poradie SP (11):



1. D. Prevc 646

2. Tande 637

3. Stoch 633

4. Kraft 510

5. Kot 428

6. Hayböck 409

Štatistické zaujímavosti po 65. ročníku Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach:



krajiny s najväčším počtom celkových víťazov na Turné:

16 Fínsko (naposledy 2007/08 Janne Ahonen), Rakúsko (2014/2015 Stefan Kraft)

11 NDR (1984/85 Jens Weissflog)

10 Nórsko (2006/07 Anders Jacobsen)

5 NSR (2001/02 Sven Hannawald)

2 Slovinsko (2015/16 Peter Prevc), Poľsko (2016/17 Kamil Stoch)

1 ČR (2005/06 Jakub Janda), ČSSR (1970/71 Jiří Raška, ZSSR (1955/56 Nikolaj Kamenskij), Japonsko (1997/98 Kacujoši Funaki)



najviac celkových víťazstiev na Turné:

5 - Janne Ahonen (Fín.) 1998/99, 2002/03, 04/05, 05/06, 07/08

4 - Jens Weissflog (NDR/Nem.) 1983/84, 84/85, 90/91, 95/96

3 - Helmut Recknagel (NDR) 1956/57, 57/58, 60/61, Björn Wirkola (Nór.)

2 - Gregor Schlierenzauer (Rak.) 2011/12, 2012/13, Andreas Goldberger (Rak.) 1992/93, 94/95, Ernst Vettori (Rak.) 1985/86, 86/87, Matti Nykänen (Fín.) 1982/83, 87/88, Hubert Neuper (Rak.) 1979/80, 80/81, Jochen Danneberg (NDR) 1975/76, 76/77, Veikko Kankkonen (Fín.) 1963/64, 65/66



Prehľad doterajších víťazov Turné štyroch mostíkov v skokoch na lyžiach:

1953 Sepp Bradl (Rak.)

1953/54 Olav Björnstad (Nór.)

1954/55 Torbjörn Ruste (Nór.)

1955/56 Nikolaj Kamenskij (ZSSR)

1956/57 Pentti Uotinen (Fín.)

1957/58 Helmut Recknagel (NDR)

1958/59 Helmut Recknagel (NDR)

1959/60 Max Bolkart (NSR)

1960/61 Helmut Recknagel (NDR)

1961/62 Eino Kirjönen (Fín.)

1962/63 Toralf Engan (Nór.)

1963/64 Veikko Kankkonen (Fín.)

1964/65 Torgeir Brandtzaeg (Nór.)

1965/66 Veikko Kankkonen (Fín.)

1966/67 Björn Wirkola (Nór.)

1967/68 Björn Wirkola (Nór.)

1968/69 Björn Wirkola (Nór.)

1969/70 Horst Queck (NDR)

1970/71 Jiří Raška (ČSSR)

1971/72 Ingolf Mork (Nór.)

1972/73 Rainer Schmidt (NDR)

1973/74 Hans-Georg Aschenbach (NDR)

1974/75 Willi Pürstl (Rak.)

1975/76 Jochen Danneberg (NDR)

1976/77 Jochen Danneberg (NDR)

1977/78 Kari Ylantilla (Fín.)

1978/79 Pentti Kokkonen (Fín.)

1979/80 Hubert Neuper (Rak.)

1980/81 Hubert Neuper (Rak.)

1981/82 Manfred Deckert (NDR)

1982/83 Matti Nykänen (Fín.)

1983/84 Jens Weissflog (NDR)

1984/85 Jens Weissflog (NDR)

1985/86 Ernst Vettori (Rak.)

1986/87 Ernst Vettori (Rak.)

1987/88 Matti Nykänen (Fín.)

1988/89 Risto Laakonen (Fín.)

1989/90 Dieter Thoma (NSR)

1990/91 Jens Weissflog (Nem.)

1991/92 Toni Nieminen (Fín.)

1992/93 Andreas Goldberger (Rak.)

1993/94 Espen Bredesen (Nór.)

1994/95 Andreas Goldberger (Rak.)

1995/96 Jens Weissflog (Nem.)

1996/97 Primož Peterka (Slov.)

1997/98 Kacujoši Funaki (Jap.)

1998/99 Janne Ahonen (Fín.)

1999/2000 Andreas Widhölzl (Rak.)

2000/01 Adam Malysz (Poľ.)

2001/02 Sven Hannawald (Nem.)

2002/03 Janne Ahonen (Fín.)

2003/04 Sigurd Pettersen (Nór.)

2004/05 Janne Ahonen (Fín.)

2005/06 Janne Ahonen (Fín.) a Jakub Janda (ČR)

2006/07 Anders Jacobsen (Nór.)

2007/08 Janne Ahonen (Fín.)

2008/09 Wolfgang Loitzl (Rak.)

2009/10 Andreas Kofler (Rak.)

2010/11 Thomas Morgenstern (Rak.)

2011/12 Gregor Schlierenzauer (Rak.)

2012/13 Gregor Schlierenzauer (Rak.)

2013/14 Thomas Diethart (Rak.)

2014/15 Stefan Kraft (Rak.)

2015/16 Peter Prevc (Slov.)

2016/17 Kamil Stoch (Poľ.)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bischofshofen 6. januára (TASR) - Poľský skokan na lyžiach Kamil Stoch sa stal celkovým víťazom 65. ročníka Turné štyroch mostíkov, ktoré bolo súčasťou Svetového pohára. Sošku Zlatého orla si definitívne zabezpečil vďaka triumfu v dramatickom trojkráľovom vyvrcholení v rakúskom Bischofshofene, kde predstihol o 5,9 bodu Rakúšana Michaela Hayböcka. Tretí skončil Stochov krajan Piotr Zyla. Dvojnásobný olympijský šampión zo ZOH 2014 v Soči je druhým poľským víťazom Turné po legendárnom Adamovi Malyszovi, ktorý sa tešil z prvenstva na prestížnom podujatí v sezóne 2000/2001.Stoch predviedol najkonštantnejšie výkony. Pred derniérou v Bischofshofene strácal 1,7 bodu na Nóra Daniela-Andreho Tandeho, no už po prvom kole sa dostal pred severana. Stoch pristál na značke 134,5 m a usadil sa na druhom mieste o 1,1 bodu za vedúcim Slovincom Jurijom Tepešom, ktorý zaletel do vzdialenosti 141,5 m. V druhom kole dosiahol Poliak výkon 138 m a slávil 17. triumf v SP. Tande v druhom kole takmer spadol, skočil iba 117 m a v konečnom poradí klesol na tretie miesto za Stocha a Zylu.Stoch mal z prvého víťazstva na Turné obrovskú radosť.povedal Stoch do kamier rakúskej televízie ORF.