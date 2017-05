Poľsko možno prijme utečencov, ktorí potrebujú liečbu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 31. mája (TASR) - Poľská vláda zvažuje, že dočasne prijme Sýrčanov, ktorí potrebujú liečbu a lekársku starostlivosť. Oznámil to v utorok poľský minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski.Vyhlásenie ministra je významnou, aj keď opatrnou, zmenou v postoji poľskej vlády, ktorá dosiaľ odmietala prijať akýchkoľvek migrantov z Blízkeho východu a Afriky, a to z obáv o bezpečnosť krajiny.Odmietanie Poľska podieľať sa na programe Európskej únie, založenom na prerozdelení približne 140.000 migrantov z Talianska a Grécka, vyvolávalo kritiku lídrov EÚ a varovania pred uvalením sankcií za túto neochotu.Po utorkovom stretnutí ministrov zahraničných vecí z krajín strednej a východnej Európy Waszczykowski povedal, že Poľsko jeKoridory by znamenali dočasné prijatie Sýrčanov na liečbu a rekonvalescenciu.Šéf poľskej diplomacie ich odlíšil od programov prerozdeľovania (relokácie) migrantov a uviedol, že zvažovaný krok by bol formou humanitárnej pomoci.