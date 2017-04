Poľsko navštívil šéfvyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier

Komisár EÚ pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. Foto: TASR Foto: TASR

Varšava 20. apríla (TASR) - Hlavný vyjednávač Európskej únie pre tzv. brexit Michel Barnier uviedol dnes vo Varšave tri podmienky úspešných rokovaní v záujme spoločného blaha, a to zachovanie jednoty členských krajín Únie, elimináciu neistôt, ktoré hrozia v dôsledku rozhodnutia väčšiny britských občanov, a vypracovanie časového plánu odchodu Británie.Súčasne ubezpečil, že rokovania s Londýnom sa rozbehnú až po predčasných voľbách v ostrovnej monarchii a vytvorení novej britskej vlády, pravdepodobne v druhej polovici júna.Podľa Barnierových slov si nové partnerstvo Británie s EÚ vyžiada viacero nových dokumentov, v ktorých budú zakotvené podrobnosti a ktoré budú musieť po adekvátnej príprave a pri vzájomnom rešpekte ratifikovať národné parlamenty členských krajín Únie.Hlavný vyjednávač EÚ zdôraznil, že prípadný tvrdý brexit by mal negatívne dôsledky nielen pre Britániu, ale i pre zvyšné členské krajiny Únie. Osobne sa preto domnieva, že treba urobiť maximum pre to, aby sa podarilo vyhnúť tejto možnosti. Zároveň varoval pred absenciou porozumenia pre rozhodnutie Londýna.Francúzsky diplomat v službách Únie nenechal žiadne pochybnosti o tom, že pre Brusel bude jednou z priorít vyriešenie postavenia viac ako troch miliónov občanov členských krajín EÚ na Britských ostrovoch, a to k vzájomnej spokojnosti pri zachovaní ich práv.Barnier, ktorý hovoril dnes s druhým mužom poľskej diplomacie Konradom Szymaňským, sa zúčastnil na zasadnutí výboru Sejmu pre Európsku úniu.