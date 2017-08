Poľsko plánuje obnoviť rozdielny dôchodkový vek pre mužov a ženy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vyjadrila znepokojenie nad plánmi poľskej vlády, ktorá chce obnoviť rozdielny dôchodkový vek pre mužov a ženy. Podľa EK by Poľsko týmto krokom porušilo pravidlá v oblasti rodovej rovnosti. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na list Bruselu adresovaný vláde vo Varšave.napísali komisárka EÚ pre spravodlivosť a rodovú rovnosť Věra Jourová a komisárka pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Marianne Thyssenová v liste poľskej ministerke práce Elžbiete Rafalskej. Upozornili ju, že zmeny v poľskom dôchodkovom systéme by mohli byť nekompatibilné s právnymi normami EÚ.Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS) vlani v parlamente presadila zrušenie dôchodkovej reformy z roku 2012, keď schválila zníženie veku odchodu do dôchodku na 60 rokov u žien a 65 rokov u mužov, a to s platnosťou od októbra 2017. Podľa súčasného systému sa vek odchodu do dôchodku postupne zvyšuje na 67 rokov bez ohľadu na pohlavie.Zníženie veku odchodu do dôchodku bolo hlavným predvolebným sľubom konzervatívnej strany PiS, ktorá sa dostala k moci v roku 2015 a presadzuje politiku sociálnych výhod. Ekonómovia však varovali, že plány poľskej vlády budú mať vplyv na rast a verejné financie v čase, keď vláda PiS už prudko zvýšila štátne výdavky.Brusel nedávno poukázal aj na iné sporné kroky vlády vedenej PiS, ktorá v parlamente presadila zákony vedúce k oslabeniu nezávislosti justície a posilneniu vládnej kontroly nad súdmi i sudcami. Súčasťou tejto reformy je aj klauzula, že sudcovia a sudkyne by mohli do dôchodku odchádzať v rozličnom veku.EK vo svojom liste ministerke Rafalskej vysvetlila, že hoci členské krajiny EÚ nie sú povinné okamžite prijímať zákony o rovnakom veku odchodu do dôchodku, trvalá výnimka zo všeobecného cieľa, ktorým je dosiahnutie rodovej rovnosti v sociálnej sfére, nie je možná.