Poľsko požiada Taliansko o vydanie podozrivých zo znásilnenia turistky

Varšava 4. septembra (TASR) - Námestník poľského ministra spravodlivosti Patryk Jaki dnes vyhlásil, že jeho krajina bude od Talianska požadovať vydanie štvorice podozrivej zo skupinového znásilnenia poľskej turistky na pláži v letovisku Rimini.Muži spájaní s uvedeným incidentom, ktorý sa odohral v noci na 26. augusta, by mali čeliť veľmi prísnemu trestu v záujme odradenia iných od páchania takýchto zločinov, dodal Jaki podľa agentúry AP.Medzičasom zadržaných podozrivých identifikovali ako 20-ročného žiadateľa o azyl z Konga, bratov vo veku 15 a 17 rokov s marockými koreňmi, ktorí sa narodili v Taliansku, a 16-ročného Nigérijčana. Podľa AP nie je zatiaľ jasné, či talianske orgány budú súhlasiť s ich vydaním do Poľska.Skupina mužov v Rimini na jadranskom pobreží opakovane znásilnila 26-ročnú turistku z Poľska, zatiaľ čo jej rovnako starého manžela zbili do bezvedomia. Obaja poškodení, ktorých útočníci taktiež okradli, skončili v nemocnici. Okrem talianskych orgánov sa týmto prípadom začala zaoberať aj poľská prokuratúra.Ten istý gang údajne krátko na to znásilnil v Rimini aj peruánsku transsexuálnu prostitútku a spájaný je aj s pokusom o znásilnenie istej Talianky z 12. augusta.