Poľsko presúva regionálny summit do Varšavy vzhľadom na účasť Trumpa

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 13. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda oznámil dnes presunutie dejiska júlového summitu krajín strednej a východnej Európy z Vroclavu do Varšavy. Dôvodom je to, že sa na ňom zúčastní prezident USA Donald Trump.Summit Iniciatívy troch morí sa bude konať 6.-7. júla a zídu sa na ňom politickí lídri z 12 krajín, aby viedli rozhovory o posilnení regiónu prostredníctvom rozvíjania energetických a infraštruktúrnych vzťahov v oblasti medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom.Trump dostal pozvánku a Biely dom potvrdil, že navštívi Poľsko a zúčastní sa na tomto stretnutí 6. júla predtým, ako odcestuje na summit skupiny G-20 v nemeckom Hamburgu, píše agentúra AP.Duda dnes počas návštevy Chorvátska povedal, že z "logistických a bezpečnostných dôvodov" sa summit presúva do poľskej metropoly. Podľa jeho slov bude podujatie pre regionálnych lídrov príležitosťou na rozhovory s Trumpom.Okrem Poľska sú do Iniciatívy troch morí zapojené Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko a Slovinsko.