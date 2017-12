Poľsko rokuje o poskytnutí zdravotníckej pomoci pre sýrskych migrantov

Poľský premiér Mateusz Morawiecki. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 30. decembra (TASR) - Poľská vláda rokuje o poskytnutí zdravotníckej pomoci na svojom území pre migrantov zo Sýrie. Vyhlásil to v piatok podpredseda Senátu Adam Bielan zo stredopravej strany Porozumenie.Poľská konzervatívna vláda sa dostala do sporu s EÚ pre vytrvalé odmietanie prijať migrantov z iných krajín únie na základe relokačných kvót. Avšak po tom, čo premiérku Beatu Szydlovú (Právo a spravodlivosť) pred niekoľkými týždňami vymenil na čele vlády jej stranícky kolega Mateusz Morawiecki, Poľsko začalo rokovať o poskytnutí zdravotníckej pomoci pre migrantov na svojom území v rámci takzvaných "humanitárnych koridorov", napísala agentúra AP.povedal Bielan pre TVN24, pričom zdôraznil, že nehovorí v mene vlády.Otec nového premiéra Kornel Morawiecki, ktorý je zároveň vplyvným poslancom, pred niekoľkými dňami vyhlásil, že 40-miliónové Poľsko by mohlo bez problémov prijať 7000 migrantov, ako sa k tomu zaviazala predchádzajúca liberálna vláda. Dodal však, že migranti by museli prijať poľský spôsob života.uviedol Kornel Morawiecki.