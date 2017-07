Poľsko rozdeľuje spor o najvyšší súd

Centrum mesta Varšava Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. júla (TASR) - Európska komisia sa bude zaoberať budúci týždeň plánmi poľskej vlády podriadiť najvyšší súd rezortu spravodlivosti. Najnovší vývoj v krajine sleduje EK so značnými starosťami, uviedla dnes jej hovorkyňa v Bruseli.Vládna poľská strana Právo a spravodlivosť (PiS) predložila v stredu v neskorých večerných hodinách do parlamentu vo Varšave návrh zákona, v zmysle ktorého by mali sudcovia najvyššieho súdu mali odísť do dôchodku po dovŕšení 65. roku života s výnimkou takých, ktorých ponechá vo funkcii minister spravodlivosti. Šéf rezortu spravodlivosti by mal navyše na starosti aj výber ich nástupcov.Predsedníčka poľského najvyššieho súdu Malgorzata Gersdorfová, ktorá v tomto roku tiež dosiahne vekovú hranicu pre odchod do dôchodku, označila za "čiernu stredu" deň predloženia návrhu novely do parlamentu a konštatovala, že zmeny síce očakávala, avšak nie tak hlboké a zásadné.Informácie priniesli spravodajská televízia TVN24, rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF a tlačová agentúra DPA.Líder opozičnej Občianskej platformy (PO) Grzegorz Schetyna označil tieto plány za ohlásenie štátneho prevratu.Predseda PiS Jaroslaw Kaczynski kontroval dnes otázkou: Hroziť pouličnými protestmi a zahraničím nie je štátny prevrat? Podľa jeho slov bol doterajší systém justície v Poľsku plný zneužívania a PiS jeho reformou iba plní svoje predvolebné sľuby.Sejm návrh schválil v stredu, dnes sa ním zaoberal poľský Senát.Európska komisia začala už v januári 2016 konanie voči Poľsku ako členskej krajine Európskej únie pre ohrozovanie právneho štátu, a to v súvislosti s reformou ústavného súdu krajiny. Bezprecedentný postup Bruselu by mohol viesť hoci aj k strate hlasovacieho práva na európskej úrovni.