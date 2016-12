Poľsko sa lúči s kamionistom zabitým pri útoku v Berlíne

Na snímke rakva s pozostatkami poľského kamionistu Lukasza Urbana, ktorého 19. decembra zabil a jeho vozidlo zneužil atentátnik pri útoku na vianočné trhy v Berlíne, nesú pred pohrebom do kostola v obci Banie v Poľsku 30. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banie 30. decembra (TASR) - Príbuzní, priatelia a ďalší smútoční hostia sa dnes zišli v obci Banie na severozápade Poľska, aby sa naposledy rozlúčili s poľským vodičom kamiónu zabitým počas útoku na vianočné trhy v Berlíne.Na smútočnom obrade v miestnom kostole, prebiehajúcom za prísnych bezpečnostných opatrení, sa zúčastnil aj poľský prezident Andrzej Duda. Pred kostolom plným ľudí stála aj skupina kamionistov, ktorí na počesť svojho zabitého kolegu Lukasza Urbana (37) trúbili na klaksóny.Urbanove pozostatky po obradoch spočinú na miestnom cintoríne.Poľského kamionistu našli 19. decembra po teroristickom útoku, na ktorý páchateľ využil jeho vozidlo, v kabíne vozidla bez známok života, a to so strelnou ranou na hlave.Tisíce ľudí preto podporujú iniciatívu, aby nemecký spolkový prezident Joachim Gauck udelil Poliakovi in memoriam vysoké štátne vyznamenanie - Spolkový kríž za zásluhy.