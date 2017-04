Poľsko: Verejnosť má právo, aby v médiách pracovali iba slušní ľudia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 26. apríla (TASR) - Žurnalistika je profesia s osobitnou spoločenskou dôverou a verejná mienka má právo veriť, že túto profesiu vykonávajú iba slušné osoby, povedal v utorok v poľskom verejnoprávnom rozhlase námestník poľského ministra kultúry Jaroslaw Sellin.Podľa poľskej tlačovej agentúry PAP Sellin vysvetľoval pripravovanú rezolúciu Národnej rady pre médiá, ktorá vyzve vedenia verejnoprávnych médií, aby ukončili pracovné zmluvy s niekdajšími spolupracovníkmi komunistických tajných služieb. Rezolúciu by mali schváliť tento týždeň.povedal minister. A dodal, žea tiež,Na otázku, či by mali byť novinári lustrovaní pre prípadnú spoluprácu s vojenskými informačnými službami v minulosti, námestník odpovedal, že to je. Podľa právnych predpisov totiž fungovali legálne.V súlade s lustračným zákonom schváleným poľským parlamentom v apríli 1997 boli lustrácie povinné pre prezidenta, poslancov, ľudí vo vysokých manažérskych funkciách, sudcov, prokurátorov a šéfov verejnoprávnych médií. Novela lustračného zákona z roku 2007 požaduje, aby boli prelustrovaní vedci, novinári i majitelia médií.Ústavný súd v máji 2007 však spochybnil potrebu lustrovania všetkých novinárov a vedcov okrem tých, ktorí sú vo vedúcich funkciách, dodala PAP.