Poľsko vníma výsledok rakúskych volieb optimisticky

Poľský minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski počas spoločnej tlačovej konferencie po stretnutí so svojím českým rezortným kolegom Lubomírom Zaorálkom v Prahe 11. januára 2016 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Varšava/Tel Aviv 17. októbra (TASR) - Treba ešte spočítať státisíce hlasov odovzdaných v rakúskych nedeľňajších parlamentných voľbách, ale nie je pravdepodobné, že by zásadne zmenili výsledky, podľa ktorých je 31-ročný minister zahraničných vecí Sebastian Kurz na najlepšej ceste stať sa najmladším lídrom v Európe. Napísala to v pondelok tlačová agentúra AP.Takmer úplné výsledky nedeľných volieb, ktoré boli oznámené, nezahŕňajú hlasovacie lístky zaslané poštou a ani tie, ktoré voliči odovzdali mimo svojich domovských volebných obvodov. Rakúske ministerstvo vnútra uviedlo, že podľa svojho očakávania do pondelkového neskorého večera spočíta vyše 600.000 hlasov zaslaných poštou a zvyšok - od 50.000 do 100.000 hlasov - zráta do štvrtka.Vedúce postavenie Kurza, predsedu Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá získala predbežne vyše 31 percent hlasov voličov, už teda nie je ohrozené.Poľský minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski v pondelok v Luxemburgu novinárom povedal, že je "optimista" v súvislosti s výsledkom nedeľných parlamentných volieb v Rakúsku. Podľa jeho ďalších slov je však ešte priskoro tvrdiť, ktorým smerom sa krajina vydá, keďže vláda zatiaľ nevznikla.vyjadril sa Waszczykowski, ktorého citovala poľská tlačová agentúra PAP.Kurzova strana a pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) - Kurzov najpravdepodobnejší koaličný partner vo vláde - podnikli predvolebnú kampaň, v ktorej obe zdôrazňovali potrebu prísnejšej regulácie prisťahovalectva, rýchlej deportácie uchádzačov o azyl, ktorých žiadosti úrady zamietli, a dôrazných zásahov proti radikálnemu islamu.Na otázku, aké sú šance zblíženia Rakúska s krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) Poľskom, Českom, Slovenskom a Maďarskom, Waszczykowski odpovedal, že je ešte priskoro špekulovať o tejto záležitosti.Kurzovi zablahoželal k víťazstvu jeho strany vo voľbách aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Vo vyhlásení uviedol, že sa s Kurzom v pondelok telefonicky rozprával a pochválil Rakúsko zav posledných rokoch.Podľa vyhlásenia Kurz zareagoval kladne, keď ho Netanjahu pozval do Izraela.