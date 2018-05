Poľskú zeleninu vydávali za slovenskú, falšovatelia dostanú pokuty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. mája (TASR) – Potravinoví inšpektori odhalili vo veľkoobchodných skladoch na Slovensku zeleninu so sfalšovaným slovenským pôvodom. Prichyteným prevádzkovateľom hrozí pokuta do výšky 100.000 eur. Informovalo o tom dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Kontrolóri uskutočnili v apríli desať špeciálne zameraných kontrol vo veľkoobchodných skladoch. Cieľom bolo preveriť, či ich prevádzkovatelia nemanipulujú s pôvodom zeleniny, ktorú posielajú do obchodov.priblížil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR) Jozef Bíreš.Kontrolám boli podrobené najmä sklady v Bratislave, ale aj v okrese Senec a Trenčín. Inšpektori v nich našli zeleninu pochádzajúcu prevažne z Poľska, Holandska, Španielska, Talianska, Turecka, Maroka a Belgicka. Údaj o skutočnej krajine pôvodu bol však podľa MPRV na niektorých produktoch sfalšovaný. Týka sa to poľskej mrkvy a petržlenu, ktoré prevádzkovatelia skladov vydávali za slovenské. Nezrovnalosti odhalili kontrolóri už v dodacích dokladoch, v ktorých chýbal povinný údaj o krajine pôvodu. Táto informácia bola uvedená iba v ponukových cenníkoch spoločnosti, čo predstavuje vážne porušenie predpisov zakotvených v nariadení Európskej komisie, pripomína ministerstvo.Klamlivo označená zelenina sa nedostane na pulty obchodov, potravinoví inšpektori ju zakázali ďalej predávať.avizoval Bíreš.upozornila ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).Pripomenula, že slovenské potraviny majú medzi spotrebiteľmi výbornú povesť. Celoslovenský reprezentatívny prieskum agrorezortu potvrdil, že slovenský pôvod je jedným z dvoch najdôležitejších faktorov, na základe ktorých sa spotrebitelia rozhodujú o nákupe.dodala Matečná.Potravinoví inšpektori budú v kontrolách zameraných na preverenie skutočnej krajiny pôvodu ovocia a zeleniny pokračovať počas celého roka. Minulý rok vykonal agrorezort približne 45.000 kontrol zameraných na kvalitu a bezpečnosť potravín.