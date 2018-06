Poľský futbalista K. Glik stále verí, že sa zúčastní MS

Kamil Glik, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Suttgart 11. júna (TASR) - Poľský futbalista Kamil Glik, ktorý pre zranenie ľavého ramena opustil výpravu národného tímu, stále verí v účasť na blížiacich sa MS. O tom, či do Ruska napokon pocestuje, rozhodne lekár národného tímu.Obranca AS Monaco utrpel zranenie minulý týždeň na tréningu. O deň neskôr opustil výpravu a odišiel za svojím lekárom do Nice. Nakoľko prvotné vyšetrenia naznačovali, že Glik turnaj nestihne, nominoval trénerAdam Nawalka ako náhradu stopéra VfB Stuttgart Marcina Kaminského.Tridsaťročný Glik sa však odmieta vzdať sna o premiérovej účasti na MS a po pondelňajšom vyšetrení sršal optimizmom:Rozhodnutie by podľa neho mohlo padnúť už v utorok. Informovala o tom agentúra AP.