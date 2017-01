Poľský inštitút udelil T. Petřivému Rad za zásluhy in memoriam

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 25. januára (TASR) - Rad za zásluhy Poľskej republiky in memoriam udelil dnes Tomášovi Petřivému Poľský inštitút v Bratislave. Petřivý bol študentom filmovej školy FAMU v Prahe a jedným z prvých slovenských signatárov Charty 77, v dôsledku čoho sa o jeho osobu začala zaujímať komunistická tajná služba.Z vysokej školy ho vyhodili a prišiel o pas, avšak ešte predtým sa mu podarilo dostať do Varšavy, kde nadviazal kontakty s poľskými aktivistami demokratickej opozície. Výsledkom jeho návštevy bolo prvé stretnutie poľských a československých opozičných aktivistov v júli 1978 v Krkonošiach. Bol prinútený pracovať fyzicky, ale stále sa aktívne podieľal na opozičnej činnosti a tiež sa zaujímal o to, čo sa dialo v Poľsku. V nezávislých časopisoch publikoval svoje poviedky, poéziu a publicistické texty. V roku 1986 tragicky zomrel za nejasných okolností.Vyznamenanie, o ktorého udelení rozhoduje prezident Poľskej republiky, prebral Oleg Pastier, spisovateľ, vydavateľ a bývalý disident.Podujatie na pôde inštitútu sa konalo pri príležitosti 40. výročia podpísania Charty 77, dokumentu, v ktorom signatári vyzývali na dodržiavanie ľudských práv v komunistickom Československu. Organizátorov Charty a jej signatárov vtedajšia československá vláda totiž prenasledovala a niektorí z nich skončili vo väzení alebo odišli do exilu. Do roku 1990 podpísalo Chartu vyše 1800 ľudí, niekoľko desiatok z nich bolo zo Slovenska.Poľský inštitút v Bratislave je organizačnou zložkou poľského ministerstva zahraničných vecí. Jeho hlavnou úlohou je propagácia poľského umenia, poľskej kultúry a vedy na Slovensku. Organizuje výstavy, koncerty, filmové projekcie, prednášky, konferencie, autorské stretnutia a iné atraktívne akcie. Podporuje kultúrne a umelecké podujatia nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v ďalších slovenských mestách. Vo svojich priestoroch ponúka stále aktualizovanú zbierku kníh, novín a časopisov. Pre záujemcov o poľský jazyk pripravuje semestrálne kurzy na všetkých úrovniach.TASR informoval Mário Kyseľ z Poľského inštitútu v Bratislave.