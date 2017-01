Poľský minister obrany vyviazol z hromadnej havárie 8 áut bez zranení

Na archívnej snímke Antoni Macierewicz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 26. januára (TASR) - Auto s poľským ministrom obrany Antonim Macierewiczom sa stalo súčasťou hromadnej havárie ôsmich vozidiel v strednom Poľsku. Oznámil to v stredu hovorca poľskej vlády Rafal Bochenek s tým, že minister vyviazol bez zranení.Auto s ministrom sa dostalo do hromadnej kolízie na ceste z konferencie v meste Toruň v severnom Poľsku do Varšavy. Príčinou havárie boli nepriaznivé poveternostné podmienky.Hovorca Bochenek vo vyjadrení pre agentúru AP uviedol, že minister je v bezpečí a zúčastnil sa oficiálnych podujatiach vo Varšave.Hovorca miestnych hasičov Arkadiusz Pietak dodal, že pri tejto havárii sa zranili traja ľudia. To, či museli niekoho hospitalizovať, neuviedol.