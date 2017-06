Poľský ombudsman je terčom kritiky za výrok o Poliakoch a holokauste

Deportácia Židov z Varšavského geta 19. apríla 1943. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 23. júna (TASR) - Poľský ombudsman pre ľudské práva Adam Bodnar sa stal vo svojej vlasti terčom kritiky za svoj výrok, že "poľský národ" sa podieľal na implementácii holokaustu. Ide o kontroverzné vyhlásenie v krajine, ktorá počas druhej svetovej vojny nikdy nekolaborovala s nacistami, uviedla agentúra AP.Ombudsman Bodnar sa síce za svoj výrok ospravedlnil, ale členovia poľskej konzervatívnej vlády tvrdia, že sa svojimi slovami diskvalifikoval z verejného života a mal by odstúpiť. Námestník ministra zahraničných vecí Jan Dziedziczak označil Bodnarov výrok za škandalózny a nepravdivý.Ide o Bodnarov výrok zo stredy, keď vyhlásil, že "Bodnar sa za tieto slová verejne ospravedlnil" Vysvetlil, že "" Spresnil, že má na mysli najmä použitie slova "národ".Maciej Šwirski, zakladateľ nadácie Reduta dobrého mena - Poľskej ligy proti ohováraniu, vo vysielaní Poľského rozhlasu uviedol, že Adam Bodnar by mal podať demisiu. Zdôvodnil to tým, že Bodnar ako vysoký štátny úradník so silným mandátom v podstate legitimizoval protipoľskú propagandu, ktorá sa už niekoľko rokov točí okolo otázky o účasti Poliakov na holokauste. "To je neprípustné," uviedol Šwirski.Priznal však, že medzi Poliakmi boliUviedol súčasne, že šlo o jednotlivcov, ktorých odbojová