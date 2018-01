Poľský prezident podpísal zákon o zákaze nedeľného predaja

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 30. januára (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v utorok podpísal zákon, ktorý po prechodnom období povedie k zákazu nedeľného predaja v Poľsku, informovala agentúra AP.Návrh zákona predložila vládna strana Právo a spravodlivosť a poslanci ho schválili vlani v novembri. Kým vplyvná poľská katolícka cirkev tento krok privítala, kritici varujú pred negatívnymi dôsledkami pre poľské hospodárstvo. Očakávajú sa aj protesty veľkých západných obchodných reťazcov, na ktoré sa zákon zameriava v prvom rade. Tieto reťazce majú totiž počas víkendov najvyššie tržby.Zákaz nedeľného predaja sa bude zavádzať postupne: od marca tohto roku by podľa nového zákona mohli byť obchody otvorené len dve nedele v mesiaci. Od roku 2019 by sa potom mohlo predávať len jednu nedeľu v mesiaci a od januára roku 2020 budú obchody zavreté vo všetky nedele. Výnimku budú mať len nákupy pred veľkými sviatkami, ako sú Vianoce alebo Veľká noc. Reštrikcie sa nebudú týkať ani internetových obchodov a pekární.Duda v utorok na margo nového zákona povedal, že poskytne deťom príležitosť, aby trávili čas so svojimi rodičmi, a personálu v obchodoch zasa dá čas na odpočinok.Poľský premiér Mateusz Morawiecki sa vyjadril, že prezidentom podpísaný zákon podporuje. Poznamenal tiež, že takéto obmedzenia nedeľného predaja existujú aj v niektorých iných krajinách Európskej únie.