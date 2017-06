Poľský prezident podporí referendum o prijímaní utečencov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 8. júna (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda dnes uviedol, že podporí uskutočnenie referenda, v ktorom budú môcť občania odpovedať na otázku, či súhlasia s prijímaním utečencov. Zároveň dodal, že hlasovanie by sa malo konať až v roku 2019, ak by sa dovtedy táto otázka nevyriešila. Informovala o tom agentúra AP.Referendum o prerozdelení utečencov na základe kvót sa uskutočnilo minulý rok v Maďarsku. Maďari boli väčšinou proti, ale referendum bolo neplatné pre nízku, len 40 percentnú účasť. Podmienkou platnosti referenda je nadpolovičná účasť voličov.Podľa agentúry AP nie je jasné, ako by dopadlo hlasovanie v Poľsku. Tamojšia vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá je striktne proti prijímaniu utečencov, má totiž silnú podporu.Referendum v Maďarsku umožnilo premiérovi Viktorovi Orbánovi, aby pokračoval vo svojej protimigračnej politike.