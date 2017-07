Poľský prezident vrátil do parlamentu oba vetované zákony

Poľský prezident Andrzej Duda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 1. augusta (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda vrátil dnes do parlamentu návrhy dvoch zákonov, ktoré sú súčasťou reformy súdnictva a o ich vetovaní informoval verejnosť už minulý týždeň.Ide o legislatívne normy o najvyššom súde a Národnej súdnej rade (KRS), voči obsahu ktorých a niektorým nezrovnalostiam vyjadrila hlava štátu námietky ešte pred ich schválením v oboch komorách zákonodarného zboru.Vyplýva to z informácií, ktoré prezidentská kancelária zverejnila na svojom webe.Niektoré z Dudových pripomienok by sa podľa očakávania znalcov pomerov mali dať vyriešiť jednoduchou novelou zákonov. Prezident však ešte minulý týždeň avizoval, že v priebehu dvoch mesiacov predloží vlastné návrhy oboch vetovaných noriem.Veto hlavy štátu môže podľa platnej poľskej legislatívy odmietnuť dolná komora parlamentu, a to hlasmi najmenej trojpätinovej väčšiny zákonodarcov za prítomnosti najmenej polovice z nich.Poľský Sejm sa po prvý raz stretne po letnej prestávke na zasadaní 13. septembra.Európska komisia začala v sobotu voči Poľsku konanie pre porušenie záväzkov členskej krajiny EÚ v súvislosti s piatkovým zverejnením Dudom podpísaného iného zákona o organizácii súdov vo vestníku. Komisia dala Varšave mesiac na to, aby odpovedala na spustenie uvedenej procedúry. Jej výsledkom by mohli byť finančné sankcie.Brusel navyše ešte predtým pohrozil Poľsku aj konaním podľa článku č. 7, ktoré by mohlo viesť až k odobratiu hlasovacieho práva krajiny, ak by zákony vetované prezidentom predsa len nadobudli platnosť.