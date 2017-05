Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Pomer úspor a úverov Slovákov v bankách je vyrovnaný. Ku koncu marca 2017 pripadalo na desať eur uložených v banke vyše deväť eur požičaných. Podľa oficiálnych údajov Národnej banky Slovenska (NBS) stúpli vklady obyvateľov od prijatia eura o približne polovicu, a to z 21 na 31 miliárd eur. Aj objem úverov výrazne rástol a za dané obdobie sa viac ako zdvojnásobil.V marci 2009 mali Slováci pôžičky v hodnote vyše 12 miliárd eur, v marci tohto roka to bolo už takmer 29 miliárd eur. Na každých desať vložených eur tak pripadá požičaných 9,3 eura.Pri prepočte celkových vkladov a úverov v bankách to znamená, že jeden dospelý obyvateľ Slovenska v priemere dlží 6548,55 eura. Priemerné úspory sú stále vyššie, a to 7021,23 eura." vysvetľuje hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.Ľudia majú na účtoch uložených stále viac peňazí, avšak zároveň s úsporami majú tendenciu viac si požičať. Peniaze sú rekordne lacné, čo sa pretavilo do hypotekárneho boomu a následného rastu cien nehnuteľností. A keďže Slováci sú národom vlastníkov nehnuteľností, dopyt po bytoch neutícha. Čoraz viac bytov a domov sa však kupuje práve s financovaním cez úvery na bývanie. Nie náhodou hypotekárne a iné úvery na nehnuteľnosti tvorili k marcu 2017 až dve tretiny všetkých pôžičiek.