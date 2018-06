Pomník pri hlavnej ceste v Ďurkove pripomína obete Veľkej vojny

Na snímke v parčíku pri hlavnej križovatke v obci Ďurkov (okr. Košice-okolie) stojí kamenný pomník na pamiatku obetí prvej svetovej vojny. Na bojiská tzv. Veľkej vojny boli v rámci uhorskej armády odvedení aj mnohí muži z Ďurkova, nasadení boli na balkánskom a talianskom fronte. Žulový pomník padlým postavili v 30. rokoch 20. storočia, vyrytých je doň 13 mien obetí. Pomník obnovili v roku 2013. Ďurkov, 24. júna 2018. Foto: TASR/Marián Holubčík Foto: TASR/Marián Holubčík

Ďurkov 24. júna (TASR) – V parčíku pri hlavnej križovatke v obci Ďurkov (okr. Košice-okolie) stojí kamenný pomník na pamiatku obetí prvej svetovej vojny. V tzv. Veľkej vojne, ako ju vtedy nazývali, našli svoju smrť milióny vojakov. Na bojiská boli v rámci uhorskej armády odvedení aj mnohí muži z Ďurkova, nasadení boli na balkánskom a talianskom fronte.Žulový pomník postavili v roku 1932, miestny spolok roľníkov a obec v roku 1938 zabezpečili vyrytie mien obetí a ohradenie pomníka. Pod nápisomje zvečnených 13 mien.Pôvodne stál pomník priamo na hlavnej križovatke na dolnom konci obce, pre rekonštrukciu cesty ho v roku 1970 premiestnili do parku pri obecnom úrade, kde bol na nenápadnom mieste. Zmena nastala v roku 2013 v rámci projektu revitalizácie obce.povedal pre TASR starosta Ďurkova Ondrej Valik. Pri príležitosti významných výročí spojených so vznikom Československa alebo oslobodením je to miesto spomienky a vzdania úcty zo strany samosprávy a členov Zväzu zdravotne postihnutých.Za Národnú kultúrnu pamiatku pomník vyhlásili v roku 1985.