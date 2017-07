Pomôžte dotykom. S Visa v stane Dobrá krajina na festivale Pohoda

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Bratislava 3. júla (OTS) - Stan Dobrá krajina Nadácie Pontis na festivale Pohoda bude mať po prvýkrát na Slovensku bezkontaktné darovacie pokladničky Visa. Návštevníci festivalu budú môcť rýchlo a jednoducho darovať sumu 5 eur na pomoc ľuďom, ktorí stratili domov, žijú v chudobe a chcú sa späť začleniť do spoločnosti.V stane Dobrej krajiny sa dá každoročne darovať na charitatívne projekty. Dar návštevníci doposiaľ vždy dávali v hotovosti. Tento rok bude iný. Visa sa rozhodla podporiť stan Dobrej krajiny a zároveň prvýkrát na Slovensku predstaviť možnosť bezkontaktného darovania kartou cez bezkontaktné pokladničky. To bude možné aj vďaka technickej podpore Slovenskej sporiteľne. Návštevníci cez virtuálnu realitu spoznajú život človeka bez domova a budú môcť pomôcť zlepšiť situáciu tisícok ľudí na Slovensku bezkontaktným darom. Bezkontaktná technológia je na Slovensku udomácnená už niekoľko rokov a Slovensko bolo priekopníkom bezkontaktných platieb v európskom regióne Visa. V súčasnosti je až 60% všetkých platieb Visa u obchodníkov bezkontaktných..” hovorí, riaditeľ Visa pre SR a ČR", povedala, programová riaditeľka pre individuálnu filantropiu v Nadácii Pontis.,” dodávaBezkontaktné darovanie pokladničky boli v spolupráci Visa použité napríklad počas Dňa narcisov v Írsku, na zbierku Save the Children Charity vo Veľkej Británii. Prvé bezkontaktné pokladničky vznikli práve pre charitu Save the Children, v technologickom inkubátore Visa.