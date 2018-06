Pompeo dodal varovanie k téme pozastavenia amerických manévrov

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo reční počas tlačovej konferencie 11. júna 2018 v Singapure. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 13. júna (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v stredu v Soule pred novinármi vyhlásil, že spoločné americko-juhokórejské vojenské cvičenia sa obnovia, ak Severná Kórea prestane viesť úprimné a čestné rokovania o svojom jadrovom programe. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Pompeo pricestoval do Južnej Kórey deň po tom, čo sa prezident USA Donald Trump stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom na historickom summite v Singapure. Šéf Bieleho domu tam oznámil, že Spojené štáty pozastavia "vojnové hry" so Severnou Kóreou. Slovným spojením mal na mysli práve spoločné manévre USA a Južnej Kórey.Pompeo v Soule v stredu vyhlásil, že bol prítomný, keď sa Trump rozprával s Kimom o tejto téme. Podľa ministra dal Trumpže podmienkou pre pozastavenie manévrov je, aby pokračovali úprimné a čestné rozhovory. Pompeo upozornil, že ak USA dospejú k názoru, že rokovania o denuklearizácii už nie sú vedené čestne, v dobrej viere, pozastavenie vojenských cvičeníPompeo zdôraznil, že Trump to Kimovi povedalPompeo zároveň uviedol, že si je istý, že rozhovory USA so Severnou Kóreou budú pokračovať "niekedy na budúci týždeň". Dodal, že presný časový plán nepozná. Očakáva však, že to nastane veľmi rýchlo po tom, čo sa Trump aj Kim vrátia do svojich krajín. Pompeo sa do Spojených štátov vráti vo štvrtok večer.Podľa Pompea prezident Trump stojísituácie, aleMinister zahraničných vecí dodal, že USA a Severná Kórea urobili oveľa viac práce, ktorú však nebolo možné všetku zahrnúť do vyhlásenia Trumpa a Kima podpísaného v Singapure. Podľa Pompea budú teraz tímy ďalej rozpracovávať tieto témy.Šéf americkej diplomacie zdôraznil, že USA chcú, aby KĽDR podnikla výrazné kroky v jadrovom odzbrojení už v nasledujúcich dvoch rokoch.Pompeo po stretnutí Trumpa s Kimom predstavil ambiciózny časový plán pre denuklearizáciu. Podľa svojich slov však nechce odhaliť konkrétny harmonogram krokov, ale ako uviedol, Trumpova administratíva dúfa v, ktoré môžu nastať ešte pred koncom prvého Trumpovho funkčného obdobia. To sa končí v januári 2021.Pompeo takisto vyzval ostatných, aby brali s pochybnosťami tvrdenia severokórejských oficiálnych médií, že Trump súhlasil s postupnou denuklearizáciou (odstraňovaním jadrových zbraní). Pompeo to síce nekonkretizoval, ale vyhlásil, žeSeverokórejský líder chápe, žejadrových záväzkov, ktoré vyplynú z dohody s USA, informoval Pompeo novinárov v Soule.Pompeo odmietol kritiku, že v spoločnom vyhlásení podpísanom Trumpom a Kimom v Singapure nie je žiadna zmienka o overovaní jadrového odzbrojenia v Severnej Kórei. Pred historickým summitom oboch lídrov totiž USA vyhlásili, že toto odzbrojenie musí byťMinister zahraničných vecí povedal novinárom, že je hlúpe sústreďovať sa na chýbajúce slovoDodal, že tam chýba preto, že dohoda spomínadenuklearizáciu Kórejského polostrova. Pompeo doplnil, že "v mysli každého zúčastneného" slovopokrýva aj slovoPompeo vyhlásil: