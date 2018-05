Pompeo nepotvrdil, či sa bude summit USA-Čína konať 12. júna

Na snímke americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyjadril vo štvrtok po skončení rozhovorov s vplyvným severokórejským predstaviteľom Kim Jong-čcholom v New Yorku presvedčenie, že rokovania so Severnou Kóreou sa hýbu správnym smerom.Pompeo vystúpil pred novinármi po 72 hodinách diplomatických rozhovorov v New Yorku.Kim Jong-čchol podľa slov Pompea odcestuje v piatok do Washingtonu, aby tam odovzdal osobný list severokórejského vodcu Kim Čong-una adresovaný americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, informovala agentúra Reuters.Obaja politici podľa šéfa americkej diplomacie dosiahli, aby mohli byť vytvorené podmienky nutné na úspešný summit prezidenta Trumpa s vodcom Kim Čong-unom. Dodal, že obe krajiny čelia kľúčovému momentu vo vzájomných vzťahoch.Upozornil však, že ešte nevie, či sa vrcholné stretnutie bude konať 12. júna, ako bolo pôvodné naplánované.Pompeo sa stretol s bývalým šéfom severokórejskej rozviedky Kim Jong-čcholom, ktorý patrí k najbližším poradcom Kim Čong-una. Je to najvyššie postavený predstaviteľ Severnej Kórey, ktorý prišiel na návštevu USA po 18 rokoch.