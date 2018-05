Pompeo sa stretol s vysokopostaveným predstaviteľom KĽDR

Na snímke americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 9. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo povedal v stredu vysokopostavenému predstaviteľovi Severnej Kórey v Pchjongjangu, že Spojené štáty chcú pracovať s KĽDR na vyriešení názorových rozdielov, ale zároveň varoval, že niektoré výzvy zostávajú.Pompeo pricestoval do hlavného mesta Severnej Kórey (KĽDR) v stredu nadránom, aby tam dokončil plány na historický summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Mal by sa uskutočniť koncom mája alebo v prvej polovici júna, pripomenula agentúra AP.Kim Jong-čchol, riaditeľ úradu zodpovedného za medzikórejské vzťahy, usporiadal obed pre Pompea a desiatku členov jeho personálu, ktorý ho na ceste sprevádza.Pompeo označil svojho hostiteľa Kima za vynikajúceho partnera pri práci na organizovaní plánovaného summitu tak, aby bol úspešný. Zdôraznil, že Washington je odhodlaný spolupracovať s KĽDR na dosiahnutí mieru na Kórejskom polostrove, napísala tlačová agentúra Jonhap.povedal Pompeo pre agentúru Reuters.Kim vyjadrilPompeo zareagoval slovami:Kim Pompeovi povedal, že politika Severnej Kórey nie je výsledkom sankcií uvalených na jeho krajinu. Trump totiž nedávno vyhlásil, že Severnú Kóreu priviedla za rokovací stôl práve jeho nátlaková taktika.Americkí predstavitelia uviedli, že Pompeo bude počas návštevy naliehať na Severnú Kóreu, aby prepustila troch zadržiavaných amerických občanov, ktorých skoré prepustenie Trump naznačoval.Ide už o druhú Pompeovu cestu do KĽDR tento rok. Verejne sa o nej nevedelo, keď Pompeo pod rúškom tmy v pondelok večer 7. mája odlietal na palube Air Force 757 z Washingtonu do Pchjongjangu.Trump oznámil túto Pompeovu misiu v utorok popoludní, keď vysvetľoval svoje rozhodnutie odstúpiť od historickej, prelomovej jadrovej dohody s Iránom, ďalším tvrdým nepriateľom Spojených štátov.Keď šéf americkej diplomacie priletel v stredu ráno do Pchjongjangu, severokórejskí predstavitelia ho privítali.Pompeova návšteva prišla len niekoľko dní po tom, čo Severná Kórea vyjadrila Washingtonu svoju nevôľu nad niektorými vyjadreniami, podľa ktorých je Kimova ochota stretnúť sa s Trumpom len dôsledkom mohutného amerického nátlaku.Pompeo, ktorý KĽDR prvýkrát navštívil v apríli, keď stál na čele americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA), je len druhým úradujúcim ministrom zahraničných vecí USA, ktorý do tejto krajiny zavítal. Prvou bola v roku 2000 Madeleine Albrightová, ktorá sa stretla aj s vtedajším lídrom Kim Čong-ilom.