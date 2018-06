Pompeo: USA budú akceptovať len denuklearizáciu Kórejského polostrova

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 11. júna (TASR) - Denuklearizácia Kórejského polostrova je jediným výsledkom utorňajšieho summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, ktorý budú Spojené štáty akceptovať. Uviedol to na tlačovej konferencii v Singapure americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo.Spojené štáty vstúpia do osobného rozhovoru so severokórejským vodcom s "pozitívnym postojom", povedal Pompeo, avšak dodal, že výsledky utorňajšieho summitu podrobia overovaniu.povedal podľa Sky News americký minister zahraničných vecí s tým, že v delegácii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorá pricestovala do Singapuru, je aj najväčší americký expert na zbrane hromadného ničenia.Stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa so severokórejským vodcom Kim Čong-unom je naplánované na utorok 12. júna a malo by sa konať v hoteli Capella na ostrove Sentosa v Singapure.Pôjde vôbec o prvé stretnutie úradujúceho amerického prezidenta so severokórejským vodcom.