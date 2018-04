Pompeo v Saudskej Arábii: Irán destabilizuje celý región

Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 29. apríla (TASR) - Nový americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo počas návštevy Saudskej Arábie vyhlásil, že Irán destabilizuje celý tamojší región. Šéf americkej diplomacie sa v nedeľu v Rijáde stretol so saudskoarabským kráľom Salmánom a upozornil na aj potrebu jednoty v oblasti Perzského zálivu, píše agentúra AP.Saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr po stretnutí s Pompeom hovoril o potrebe uvalenia ďalších sankcií na Irán. Uviedol tiež, že jeho krajinaAmerický prezident Donald Trump stanovil 12. máj ako konečný termín pre rozhodnutie, či sa USA stiahnu z jadrovej dohody s Iránom, čo sa zdá byť aj pravdepodobné napriek nesúhlasu zo strany ďalších signatárov dohody. Trump dohodu s Iránom dlhodobo kritizuje a žiada, aby zohľadňovala aj iránsky program vývoja balistických rakiet či destabilizujúcu úlohu, ktorú islamská republika zohráva v oblasti Blízkeho východu.Pompeo v nedeľu pricestuje do Izraela, ktorý je ďalšou zastávkou na blízkovýchodnom turné nového šéfa americkej diplomacie, pripomína agentúra DPA. S izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom Pompeo taktiež plánuje diskutovať o situácii okolo jadrovej dohody s Iránom.Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Pompeo v Rijáde zároveň vyzval na urovnanie sporu s Katarom. Bahrajn, Egypt, SAE a Saudská Arábia vlani v júni prerušili svoje diplomatické vzťahy a dopravné spojenia s Katarom a vyhlásili proti nemu dopravnú a obchodnú blokádu. Regionálni rivali Kataru ako dôvod uviedli, že Katar podporuje teroristické organizácie a Irán destabilizuje bezpečnosť v regióne. Katarskí predstavitelia však obvinenia odmietajú.