Pompeo v Tel Avive: Spojené štáty podporujú Izrael v zápase s Iránom

Mike Pompeo, archívna snímka

Tel Aviv 29. apríla (TASR) - Nový minister zahraničných vecí Spojených štátov Mike Pompeo vyjadril v nedeľu silnú podporu Izraelu v spore s Iránom po tom, ako prvýkrát v terajšej funkcii pricestoval do Tel Avivu na stretnutie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Vzájomné rozhovory o Iráne zhodnotili obaja predstavitelia ako úspešné, informovala agentúra AP.povedal Pompeo po takmer dvojhodinovom stretnutí s Netanjahuom a dodal, že. Ubezpečil, žePompeo zároveň potvrdil, že Washington odstúpi od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe, pokiaľ nebude nanovo prerokovaná. Tento postoj je v súlade s požiadavkami Netanjahua, aby medzinárodné spoločenstvo dohodu z roku 2015 prepracovalo alebo zrušilo.Nový šéf americkej diplomacie využíva blízkovýchodnú etapu svojej prvej zahraničnej cesty na to, aby vyzýval na koordinované kroky proti Iránu ako postih za jeho raketové programy. Tento tvrdý prístup víta Izrael, ktorý vníma Irán ako najväčšiu hrozbu, pričom poukazuje na nepriateľskú rétoriku, podporu protiizraelských militantných skupín a vývoj rakiet dlhého doletu.O tom, či Spojené štáty odstúpia alebo neodstúpia od dohody s Iránom, má americký prezident Donald Trump rozhodnúť do 12. mája. Pompeo zopakoval, že Trump rozhodne proti dohode, ak juNetanjahu tento prístup privítal slovami:Izraelský premiér tiež privítal rozhodnutie Spojených štátov uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a v súlade s tým presunúť svoje veľvyslanectvo z Tel Avivu, čo je naplánované na 14. mája. Pompeo sa vyjadril, že je na tento krokRozhodnutie Washingtonu uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela ostro kritizujú Palestínčania, ktorí si nárokujú ako svoje hlavné mesto východnú časť Jeruzalema anektovanú Izraelčanmi.Pompeo pricestoval v nedeľu do Izraela zo Saudskej Arábie, kde vyhlásil, že Irán destabilizuje celý tamojší región. Šéf americkej diplomacie sa v Rijáde stretol so saudskoarabským kráľom Salmánom a upozornil na aj potrebu jednoty v oblasti Perzského zálivu.Saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr po stretnutí s Pompeom hovoril o potrebe uvalenia ďalších sankcií na Irán. Uviedol tiež, že jeho krajinaIrán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu, čím zavŕšili viac než desaťročie rokovaní na túto tému. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.