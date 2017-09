Pondelkový protikorupčný pochod obmedzí vodičov aj MHD

Na archívnej snímke účastníci druhého protestu proti korupcii v Bratislave 5. júna 2017. Pochod opäť zorganizovali študenti, ktorí okrem iného požadajú odstúpenie ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a prešetrenie káuz Gorila a Bašternák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 22. septembra (TASR) - Vodiči v Bratislave musia v pondelok (25.9.) pre tretí Veľký protikorupčný pochod počítať s dopravnými obmedzeniami. Tie sa miestami dotknú aj verejnej mestskej hromadnej dopravy. Upozorňuje na to polícia. TASR o tom dnes informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.Dopravné obmedzenia sa dotknú niektorých ulíc v Starom Meste. Od 17.00 do 18.00 h bude vylúčená cestná premávka na uliciach Jesenského, Gorkého a Štúrovej a tiež na Kamennom námestí. Následne cca do 20.00 h bude doprava zastavená aj na Námestí SNP.uviedla Mihalíková. Polícia zároveň vyzýva vodičov, aby na prejazd v danom čase použili radšej inú trasu.Na uvedených komunikáciách nebudú premávať ani prostriedky MHD, čo TASR potvrdila aj hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Adriana Volfová.uviedla Volfová.