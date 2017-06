Pondelňajší incident v Melbourne označila polícia za teroristický útok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Melbourne 6. júna (TASR) - Austrálske bezpečnostné zložky považujú pondelňajšiu rukojemnícku drámu v meste Melbourne, pri ktorej zahynuli dvaja ľudia, za teroristický útok. Nepredpokladajú však, že bol súčasťou rozsiahlejšieho sprisahania, uviedol dnes podľa BBC šéf polície štátu Viktória Graham Ashton.Policajti boli privolaní do bytového komplexu na predmestí Brighton, kde malo dôjsť k výbuchu. Po príchode na miesto našli ležať na schodisku mŕtveho muža čínskeho pôvodu, ktorý tam bol zamestnaný.Ukázalo sa, že v jednom z bytov sa zabarikádoval muž, neskôr identifikovaný ako 29-ročný Austrálčan somálskeho pôvodu Yacqub Khayre, ktorý tam držal ako rukojemníčku ženu. Išlo o prostitútku najatú prostredníctvom eskortnej agentúry. Khayre ju donútil, aby z bytu zatelefonovala do spravodajskej stanice Channel Seven a povedal, že to robí pre tzv. Islamský štát a pre al-Káidu.Rukojemnícku drámu ukončila prestrelka, v ktorej Khayre prišiel o život a zranenia utrpeli traja policajti; rukojemníčka z nej vyviazla bez ujmy.K činu sa neskôr prostredníctvom agentúry Amák prihlásil Islamský štát s tým, že útok vykonal jeden z jeho "vojakov".Podľa Ashtona bol Khayre bezpečnostným zložkám už dlhšie známy. Oslobodený bol v prípade plánovania útoku na kasárne v Sydney v roku 2009. Vlani v novembri ho prepustili na podmienku v súvislosti s iným násilným činom z roku 2012.Skutočnosť, že sa k činu priznal IS, komentoval Ashton slovami:Polícia podľa neho ešte stále nevie, či útočník svoj čin plánoval, alebo to bolo jeho spontánne rozhodnutie.