Pondelok bude pravdepodobne tropický, a to najmä na juhozápade SR

Bratislava 28. mája (TASR) - Pondelok (29.5.) bude pravdepodobne prvý tropický deň na Slovensku v tomto roku. Myslia si to meteorológovia.K takémuto stavu by mohlo dôjsť pri slnečnom počasí a slabom až miernom vetre na juhozápade Slovenska. Deň sa za tropický označuje vtedy, keď maximálna denná teplota vzduchu dosiahne 30 stupňov Celzia.píše Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Facebooku.V utorok (30.5.) a stredu (31.5.) by mohlo byť podľa meteorológov teplejšie aj na strednom Slovensku.píše SHMÚ. Počas týchto dní je pravdepodobné, že niekde meteorológovia namerajú 32 stupňov, respektíve 33 stupňov Celzia.