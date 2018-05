Ponitrianske múzeum čaká najväčší záujem návštevníkov večer a v noci

Ponitrianske múzeum v Nitre, archívna snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 19. mája (TASR) – Remeselníci, folkloristi i odborní pracovníci múzea sú pripravení v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre na sobotňajšiu Noc múzeí a galérií. Aby múzeum pritiahlo čo najviac návštevníkov, usiluje sa im ponúknuť aj činnosti, ktoré nie sú pre nitrianske múzeum typické.povedal riaditeľ múzea Anton Števko.Okrem svojich expozícií a výstav ponúkne Ponitrianske múzeum počas Noci múzeí a galérií ukážky odborných prác počnúc reštaurovaním cez konzervovanie až po dermoplastické preparáty, ktoré bežne ľudia nemajú možnosť vidieť.povedal Števko. Záujemcovia si môžu vyrobiť srdiečko z drôtu, prípadne sa zapojiť do projektu Drôtované Slovensko a vypliesť svoje rodisko na drôtenej mape Slovenska.Pre mládež je pripravený výchovno-vzdelávací program s názvom Po stopách pravekých metalurgov s interaktívnymi činnosťami a tvorivou dielňou, v ktorej si môže každý vyrobiť miniatúru nádoby alebo idolu z modelovacej hliny.skonštatoval Števko. Večer v múzeu spríjemní vystúpenie folklórneho súboru Briežok z Jedľových Kostolian, spolu s ním sa predstavia aj ženská spevácka skupina a detský folklórny súbor s gajdošskými piesňami a hrou na píšťalky. Múzeum je počas sobotňajšieho podujatia otvorené do polnoci.Na Noc múzeí a galérií sú pripravení aj v pracoviskách Ponitrianskeho múzea v Šali a v Zlatých Moravciach.uviedol riaditeľ. V priestoroch šalianskeho Domu ľudového bývania si návštevníci môžu pozrieť expozíciu i výstavu ručne maľovaných hodvábnych šatiek Gabriely Kodadovej. Okrem toho je pripravené aj vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy v Šali i predstavenie rozprávky Čerti a Kačena v podaní divadla Materinky.priblížil Števko. Pracoviská v Zlatých Moravciach a v Šali budú otvorené do 23.00 h.