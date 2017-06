Ponuka zvýšenia platov od Volkswagen SK je stále platná a konečná

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. júna (TASR) - Vyhlásenie štrajku vnímame ako prejav neochoty konštruktívne vyjednávať a dospieť k dohode. Volkswagen Slovakia (VW SK) zároveň rešpektuje právo zamestnancov vyjadriť týmto spôsobom svoje požiadavky. Píše sa v stanovisku spoločnosti Volkswagen Slovakia k ostrému neobmedzenému štrajku, ktorý dnes vyhlásili Moderné odbory Volkswagen. Štrajk sa má začať 20. júna od 6.00 h.Požiadavky odborovej organizácie vážne poškodzujú záujmy spoločnosti aj zamestnancov z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Neprimerané navýšenie platov o 16 % je pre našu spoločnosť neprijateľné, nakoľko by významne ohrozilo konkurencieschopnosť a budúcnosť spoločnosti, ako aj stabilitu pracovných miest. Uvádza sa ďalej v stanovisku.Napriek aktuálnym udalostiam zostáva cieľom spoločnosti rokovať a dosiahnuť výsledok akceptovateľný pre obe strany. Volkswagen Slovakia chce byť aj naďalej dobrým, férovým a stabilným zamestnávateľom, ktorý ponúka nadštandardné platové podmienky a rozsiahly sociálny program.Ponuka zvýšenia platov od Volkswagen Slovakia z dňa 9. júna 2017 je stále platná a konečná: VW SK ponúka zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o 4,3 % k 1. 6. 2017, jednorazová platba vo výške 350 eur k 1. 6. 2017 pre všetkých zamestnancov, zvýšenie tabuľkových tarifných miezd o 4,0 % k 1. 1. 2018, nový spôsob prepočtu dovolenkového a vianočného príspevku (13. a 14. plat) s pevnými sadzbami na základe dĺžky trvania pracovného pomeru a tarifnej triedy. V ponuke je aj nová metodika, ktorá zabezpečí výrazne rýchlejšie individuálne zvyšovanie tarifných tried zamestnancom a doba platnosti kolektívnej zmluvy do 31. 12. 2018. "Spolu navrhujeme zvýšenie platov približne o 8,5 % v priebehu niekoľkých mesiacov. V prepočte na tarifnú triedu 6, ktorá je firemným priemerom, vychádza navrhované zvýšenie platov v priemere o 112 eur mesačne.Spoločnosť dôrazne odmieta obvinenia odborovej organizácie o zastrašovaní a zavádzaní zamestnancov. "Našich zamestnancov pravidelne, transparentne a pravdivo informujeme o aktuálnej situácii," uzatvára stanovisko, ktoré TASR poskytla hovorkyňa spoločnosti Lucia Kovarovič Makayová.