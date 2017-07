Ponuky k súťaži na prevádzkovateľa osvetlenia sa otvoria až v auguste

Na snímke primátor hl. mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 10. júla (TASR) – Ponuky k tendru na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia v Bratislave môžu záujemcovia predkladať až do 10. augusta, nie do dnešného dňa, ako to bolo pri spustení súťaže uvedené. Rovnako sa ponuky nebudú otvárať 21. júla, ale až 21. augusta. Pri oznámení o vyhlásení súťaže vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) je totiž uvedené, že pôvodné termíny boli nesprávne zverejnené.Bratislavský magistrát chce s víťazom súťaže uzavrieť zmluvu na 20 rokov v predpokladanej výške 143,69 miliónov eur bez DPH. Mesto od novej súťaže chce, aby verejné osvetlenie okrem poskytovania svetla ponúkalo aj oveľa viac. Napríklad dávalo informácie o voľných parkovacích miestach, kvalite ovzdušia alebo obsahovalo bezpečnostné kamery. Magistrát uvažuje preto o spolupráci so súkromným sektorom na základe zmluvy o energetických úsporách.Plánované výsledky sú úspora elektrickej energie, modernizácia sústavy verejného osvetlenia v minimálnom rozsahu výmeny všetkých svetelných zdrojov na 47.475 svetelných miestach a výmena 24.000 stožiarov verejného osvetlenia. Taktiež vybudovanie univerzálnej otvorenej dátovej siete pre riadenie verejného osvetlenia a pridaných inteligentných funkcií či vytvorenie technických predpokladov zabezpečujúcich využitie infraštruktúry sústavy verejného osvetlenia pre nové inteligentné funkcie.Primátor ešte v apríli uviedol, že keď sa začnú zbierať ponuky, mesto bude mať vyhodnocovaciu komisiu, kde plánuje zapojiť poslancov, odborníkov a špecialistov magistrátu.vysvetlil. Hlavné mesto deklaruje, že zvolilo transparentný spôsob verejného obstarávania. Komisiu na vyhodnotenie ponúk súťaže budú tvoriť siedmi zamestnanci magistrátu s právom hlasovať, dvaja odborníci v odbore bez práva hlasovania a šiesti mestskí poslanci bez práva hlasovania.ÚVO už eviduje k tejto súťaži námietky, ako aj podnet.uviedol úrad.Hlavné mesto je vlastníkom sústavy verejného osvetlenia so 47.664 svetelnými bodmi. Koncom roka 2016 skončila 20 rokov trvajúca zmluva, ktorú malo hlavné mesto uzatvorenú so spoločnosťou Siemens. Na základe dohody medzi Bratislavou a Siemensom však prevádzkuje táto firma verejné osvetlenie do konca roka 2017, s opciou na ďalší jeden rok. Takýto model, ktorý je podľa primátora v súlade so zákonom, bol zvolený do ukončenia verejnej súťaže.