Ponuky na stíhačky chce mať MO SR vyhodnotené najneskôr do septembra

Na snímke minister obrany SR Peter Gajdoš Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 18. júna (TASR) – Ministerstvo obrany chce mať najneskôr do konca septembra pripravenú analýzu ponúk na nové stíhačky. Po stredajšom (14.6.) rokovaní vlády to uviedol minister obrany Peter Gajdoš. Slovensko chce obmeniť stíhačky Mig-29, ktoré už dosluhujú.V súčasnosti podľa Gajdoša stále prebieha analýza ponúk. Ministerstvo ešte koncom minulého roka hovorilo o tom, že očakáva ponuky z viacerých krajín. Minister vtedy pripustil, že môžu prísť aj z krajín, ktoré nie sú členmi NATO. Slovensko pritom od marca 2015 rokuje aj so Švédmi o stíhačkách JAS-39 Gripen.Po ukončení analýzy chce minister predložiť materiál na rokovanie vlády. Uznesenie vlády podľa jeho slov hovorí o termíne do konca septembra.uviedol. Vládny kabinet koncom septembra minulého roka umožnil, aby ministerstvo mohlo rokovať nielen o prenájme letových hodín, ale aj o kúpe, prípadne lízingu stíhačiek.Slovenská armáda má v súčasnosti vo výzbroji stíhačky Mig-29. Ich prevádzku zabezpečuje abonentná zmluva, ktorú predchádzajúce vedenie ministerstva predĺžilo, a to na obdobie troch rokov s možnosťou skrátenia o jeden rok. Údržba súčasných stíhačiek je tak zabezpečená do roku 2019.