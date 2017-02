Poplatky na pohotovostiach by sa mali zvýšiť, v nemocniciach na 10 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 1. februára (TASR) - Pacient s nádchou či kašľom by mal za návštevu urgentu v nemocnici po novom zaplatiť desať eur. Doteraz ho to vyšlo na necelé dve eurá. Zvýšený poplatok má podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Čakárne by podľa neho po tejto zmene nemuseli byť také preplnené.," vysvetlil dnes na tlačovej konferencii Drucker. Kašeľ či nádcha sa nepovažuje za neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ktorú urgent v nemocniciach poskytuje. Približne 50 až 60 percent prípadov nepatrí na urgentné príjmy, ukázali výkazy veľkých nemocníc. Navrhované zmeny by mohli byť v praxi platné v polovici budúceho roka.Ak ale do nemocnice príde človek s úrazom či v ohrození života, nemal by po novom zaplatiť nič. Takisto sa to bude týkať prípadu, ak na urgente budú pacienta ošetrovať najmenej dve hodiny. Pohotovostný poplatok vo výške 1,99 eura sa momentálne platiť nemusí, ak je človek následne hospitalizovaný.Okrem pohotovostí na urgente existujú ešte ambulantné pohotovosti. Chodia sem ľudia, ktorí majú napríklad vysokú horúčku. Pacienti by tu mali po novom zaplatiť dve eurá, teraz sa platí o cent menej. Ak ale lekári nechajú pacienta na pozorovaní alebo posúdia, že ho treba hospitalizovať, takisto by nemal zaplatiť nič.Ministerstvo zdravotníctva pripravilo aj zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí, takzvanej Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Ubudne ich. Drucker v tejto veci navrhuje stanoviť minimálnu pevnú sieť. Ostatná časť LSPP by sa podľa Druckera ponechala ako doplnková s možnosťou kratšej prevádzky.