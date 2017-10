Poplatky na pohotovostiach či preventívne prehliadky sa budú meniť

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. októbra (TASR) - Poplatky na pohotovostiach by sa mali zvýšiť, v nemocniciach na 10 eur. Lekárom by tiež mala hroziť za nepovolené vyberanie úhrad pokuta do výšky 16.596 eur. Zmeny by mali prísť aj pri preventívnych prehliadkach. Po novom by sa mali rozšíriť u všeobecných lekárov a zubárov. Novinky prináša návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý dnes hlasmi koaličných poslancov podporil Ústavnoprávny výbor NR SR. Posledné slovo bude mať októbrové plénum.Zvýšenie poplatkov na pohotovostiach má odradiť pacientov, ktorí by chceli zneužívať systém. Pacient s kašľom či nádchou by po novom mal teda zaplatiť na urgente v nemocnici desať eur oproti doterajším necelým dvom. Poplatok za návštevu ambulantnej pohotovosti sa má zvýšiť z 1,99 na dve eurá. Vážne prípady, naopak, nezaplatia nič.Doladiť sa majú aj pravidlá pri vyberaní poplatkov. Za tie nepovolené hrozí minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smeru-SD) vysokými sankciami. Tvrdí, že nemieni rešpektovať vyberanie úhrad za služby, ktoré sú plne hradené zo zdravotného poistenia. Pokutu do výšky 16.596 eur by mali dostať ambulancie, ktoré sa napríklad rozhodnú objednať pacienta na presný čas v rámci ordinačných hodín za poplatok.Novela prináša aj rozšírenie preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov a zubárov. Širší rozsah vyšetrení by mal byť k dispozícii deťom aj dospelým. Pribudnúť by mala možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa by malo byť súčasťou preventívnej prehliadky prehmatanie uzlín. Deti a dorast majú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom.