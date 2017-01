Poplatky za odvoz odpadu a zľavy v roku 2017 sa v D. Strede nezmenia

Ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslav Košírer Ilustračná snímka Foto: TASR - Miroslav Košírer

Dunajská Streda 5. januára (TASR) - Výška miestneho poplatku za komunálny odpad a rôzne zľavy ostávajú v Dunajskej Strede v roku 2017 nezmenené. Poplatok sa znížil pred rokom o šesť percent. TASR informoval primátor mesta Zoltán Hájos.„Výšku poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v našom meste upravuje všeobecne záväzné mestské nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, ktorého znenie bolo novelizované dvakrát,“ konštatoval primátor s tým, že tieto nariadenia určujú okruh daňovníkov, ktorí majú nárok na rôzne zľavy. Stanovujú aj podmienky, za akých správca dane môže znížiť sadzbu poplatku, ďalej aké potvrdenia treba k žiadosti predložiť a aké sú lehoty na podanie žiadostí.Hájos dodal, že príslušný odbor mestského úradu upozorňuje občanov oprávnených na zľavy, že ak chcú zľavy uplatniť na rok 2017, musia podať písomnú žiadosť, bez ohľadu na to, že zľavy im boli priznané už aj v minulom roku. Výnimkou sú daňovníci, ktorým zľavy prislúchajú automaticky.„Na zľavy, čiže na zníženú sadzbu poplatku za odpad majú nárok fyzické osoby v nasledovných prípadoch: Znížená, 50-percentná sadzba sa vyrubuje fyzickej osobe, ktorá už dovŕšila 70. rok veku, ak v byte alebo rodinnom dome býva sám, alebo s manželkou, manželom. Tieto fyzické osoby nemusia podávať žiadosť o zníženie poplatku, zľava im prislúcha automaticky,“ vysvetlil primátor.Podľa jeho ďalších slov nárok na zníženú 50-percentnú sadzbu majú aj fyzické osoby vo veku od 62 do 69 rokov, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné alebo nie sú v pracovnom pomere a nebývajú s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činné. „Túto skutočnosť však musia preukázať predložením potvrdenia od Sociálnej poisťovne,“ zdôraznil. Zníženú 50-percentnú sadzbu má aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP a žije v byte alebo rodinnom dome sám alebo s manželkou/manželom, prípadne opatrovateľom, alebo iba s osobou, ktorá tiež disponuje so ZŤP preukazom. „Na zníženú 50-percentnú sadzbu má nárok aj osoba v hmotnej núdzi,“ uzavrel Hájos.